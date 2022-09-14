Ростовчанка перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону подставной сотрудник банка обманным путем забрал у женщины все сбережения. Об этом 14 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. По словам злоумышленника, со счета ростовчанки пытаются списать деньги, чтобы не допустить этого ей необходимо продиктовать все данные карты. После выполненных условий, со счета ушли все 1,5 миллиона. Как только женщина поняла, что ее обманули — обратилась в полицию с заявлением.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении преступления, - сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД.

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