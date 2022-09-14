Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 8:08

Огромная пробка образовалась на выезде из Батайска в Ростов

Западное шоссе на Яндекс. Пробках окрасилось в красный цвет
Анастасия ТАЛЫЗИНА
С медленной скоростью автомобили движутся в пробке длиной более 3 километров. Фото: сервис Яндекс. Пробки.

С медленной скоростью автомобили движутся в пробке длиной более 3 километров. Фото: сервис Яндекс. Пробки.

В Ростовской области утром в среду, 14 сентября, автомобили встали в пробку на участке Западного шоссе при выезде из Батайска в Ростов-на-Дону. О чем свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

С медленной скоростью автомобили движутся в пробке длиной более 3 километров. Временный затор связан с ведущимися здесь ремонтными дорожными работами.

Ранее ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже сообщал, что 10 по 14 сентября на южном подъезде к Ростову-на-Дону будет изменена схема движения машин. Здесь до 14 сентября включительно планировалось завершить работы на левой половине нового пойменного моста. Поэтому трафик был пущен по его правой половине.

В сентябре в Ростовской области также планируется завершить работы по замене покрытия на съезде Батайск – Ростов, положить асфальт на новом мосту съезда Краснодар – Батайск, закончить монтаж освещения, ограждений и нанести разметку из термопластика. Здесь откроют движение по 8 полосам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области реконструкцию Южного подъезда завершили уже более чем на 70%

Эту дорогу планируют открыть на год раньше запланированного срока (подробнее)