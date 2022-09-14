Огромная пробка образовалась на выезде из Батайска в Ростов

С медленной скоростью автомобили движутся в пробке длиной более 3 километров. Фото: сервис Яндекс. Пробки.

В Ростовской области утром в среду, 14 сентября, автомобили встали в пробку на участке Западного шоссе при выезде из Батайска в Ростов-на-Дону. О чем свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки.

С медленной скоростью автомобили движутся в пробке длиной более 3 километров. Временный затор связан с ведущимися здесь ремонтными дорожными работами.

Ранее ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже сообщал, что 10 по 14 сентября на южном подъезде к Ростову-на-Дону будет изменена схема движения машин. Здесь до 14 сентября включительно планировалось завершить работы на левой половине нового пойменного моста. Поэтому трафик был пущен по его правой половине.

В сентябре в Ростовской области также планируется завершить работы по замене покрытия на съезде Батайск – Ростов, положить асфальт на новом мосту съезда Краснодар – Батайск, закончить монтаж освещения, ограждений и нанести разметку из термопластика. Здесь откроют движение по 8 полосам.

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