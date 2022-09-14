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Общество14 сентября 2022 9:01

В Ростове хотят отменить условный срок Анастасии Шевченко

Ростовская активистка нарушила условия осуждения, уехав за границу
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения Анастасии Шевченко.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения Анастасии Шевченко.

Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

В понедельник, 19 сентября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения с исполнением наказания ростовской активистке Анастасии Шевченко. Информация о заседании, которое начнется в 10 утра, появилась на сайте суда.

Как следует из опубликованных данных, отменить условный срок было решено «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».

Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко вместо со своей семьей переехала в Литву. Напомним, дело против активистки завели еще в январе 2019 года по статье о деятельности нежелательных организаций. Разбирательства начались после участия ростовчанки в митингах и семинарах под эгидой запрещенного объединения. За эти действия в 2021 году она получила 4 года условно, но через несколько месяцев приговор смягчили до 3 лет.

За границу активистка уехала, не дождавшись окончания своего наказания.

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