В Ростове хотят отменить условный срок Анастасии Шевченко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения Анастасии Шевченко. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

В понедельник, 19 сентября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения с исполнением наказания ростовской активистке Анастасии Шевченко. Информация о заседании, которое начнется в 10 утра, появилась на сайте суда.

Как следует из опубликованных данных, отменить условный срок было решено «в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления».

Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко вместо со своей семьей переехала в Литву. Напомним, дело против активистки завели еще в январе 2019 года по статье о деятельности нежелательных организаций. Разбирательства начались после участия ростовчанки в митингах и семинарах под эгидой запрещенного объединения. За эти действия в 2021 году она получила 4 года условно, но через несколько месяцев приговор смягчили до 3 лет.

За границу активистка уехала, не дождавшись окончания своего наказания.

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