В Ростове жители Первомайского района останутся без воды

Причиной временных неудобств стали плановые работы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону несколько улиц Первомайского района останутся без воды. Об этом 14 сентября сообщили на сайте «Ростовводоканал».

В четверг, 15 сентября, холодную воду отключат в домах по адресам: улица Туполева, 9/1, 9 Б, 9/3, 9/2, ДНТ «Восток», поселков Жемчужный и Изумрудный, 1-2. Воду перекроют с 8:00 до 21:00. Причиной временных неудобств стали плановые работы на водопроводных сетях по Туполева.

Местным жителям стоит заранее позаботиться о запасе питьевой воды.

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Причиной станет проведение технических работ.

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