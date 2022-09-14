Южный окружной военный суд назначил 350 тысяч рублей штрафа за видео в поддержку терроризма

Обвиняемому по делу было назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу о публикации видеоролика, посвященного руководителю одного из незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Северо-Кавказского региона РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обвиняемому по делу было назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей за размещение видеозаписи и текста, содержащего признаки признания идеологии и практики терроризма правильными. Как было установлено, данный видеоролик подсудимый с помощью мобильного телефона разместил на странице в одной из социальных сетей 29 июля 2020 года, находясь в Республике Ингушетия.
В результате мужчина был признан виновным в совершении преступления. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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