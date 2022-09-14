Ростовская мэрия почти за 11 млн рублей отремонтирует Зал для торжественных приемов

Здание ростовской администрации является памятником культурного наследия. Фото: сайт администрации Ростова.

Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который за 10,9 миллиона рублей сможет выполнить услуги по текущему ремонту кабинета № 425 в Здании городской Думы на Большой Садовой, 47. Соответствующий аукцион был опубликован на сайте госзаупок 13 сентября.

Согласно документации, кабинет № 425 городской мэрии состоит из двух помещений. Одно из них, площадью 19,5 квадратных метра, действительно представляет собой рабочий кабинет, а второе, площадью 132,2 квадратных метра, - «Зал для торжественных приемов».

Победитель аукциона должен будет заменить основание пола и поменять паркет. Подрядчику также придется выровнять стены, произвести ремонт потолка и различных элементов декора. Обновлены будут системы кондиционирования, электроснабжения, отопления и пожарной сигнализации.

Ремонт помещения нужно будет произвести с учетом того, что здание городской Думы является объектом культурного наследия федерального значения.

- Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и машин, - говорится в документации.

Завершить работы планируется до 15 декабря текущего года. Заявки на аукцион принимаются до 21 сентября.

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