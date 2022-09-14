В Ростовской области к зиме подготовили более 350 спецмашин

Предприятиями регионального дорожного комплекса закуплено 68% от необходимого количества соли. Фото: Александр ГЛУЗ

Для устранения последствий непогоды в Ростовской области дорожники подготовили более 350 спецмашин, рассказали в региональном минтрансе.

К зиме уже подготовлены 174 комбинированных дорожных машины, 58 погрузчиков и 50 бульдозеров, 52 автогрейдера и 22 роторных очистителя. Сегодня потребность в противогололедных материалах для зимнего содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет более 265 тысяч тонн. Предприятиями регионального дорожного комплекса закуплено 68% от необходимого количества соли и 48% от необходимого количества песка.

- Наша задача - обеспечить полную готовность к зимнему сезону уже к 20 октября, - подчеркнул министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Лидером по темпам подготовки к зиме является «РостовАвтоДор», на содержании у которого находятся порядка 3,5 тысячи километров автомобильных дорог. Предприятие закупило 10,5 тысячи тонн соли - 93% от запланированного объема, и 33 тысячи тонн песка. Более 5,3 тысячи тонн соли завезли на площадки для хранения специалисты «Т-Транс». Компания планирует заготовить к началу сезона около 90 тысяч тонн противогололедных материалов.

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