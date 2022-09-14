В Ростове на Текучева закрывается офис итальянского банка

Отделение итальянского банка закроется на Текучева в Ростове.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С 25 октября дополнительный офис итальянского банка на улице Текучева в Ростове закроется для обслуживания клиентов, сообщается на сайте кредитной организации.
Данное отделение находится по адресу улица Текучева, 139/94. Как сообщают в пресс-службе банка, все основные банковские услуги будут доступны с помощью удаленных каналов. При этом клиенты банка смогут пользоваться необходимыми банковскими продуктами и выполнять операции с помощью мобильного приложения и интернет-банка.
В то же время отделение банка на Большой Садовой, 113 продолжит свою работу.
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