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Общество14 сентября 2022 10:56

В Ростове на Текучева закрывается офис итальянского банка

В Ростове на Текучева закрывается офис итальянского банка
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Отделение итальянского банка закроется на Текучева в Ростове.

Отделение итальянского банка закроется на Текучева в Ростове.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 25 октября дополнительный офис итальянского банка на улице Текучева в Ростове закроется для обслуживания клиентов, сообщается на сайте кредитной организации.

Данное отделение находится по адресу улица Текучева, 139/94. Как сообщают в пресс-службе банка, все основные банковские услуги будут доступны с помощью удаленных каналов. При этом клиенты банка смогут пользоваться необходимыми банковскими продуктами и выполнять операции с помощью мобильного приложения и интернет-банка.

В то же время отделение банка на Большой Садовой, 113 продолжит свою работу.

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