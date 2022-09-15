В центре Ростова водитель умер за рублем автомобиля

На место прибыли сотрудники скорой помощи. Фото: читатель "КП".

В четверг, 15 сентября, около полудня проезжавшие мимо водители заметили иномарку «Форд Фокус». Автомобиль стоял прямо посреди оживленной улицы Варфоломеева.

Когда мужчины подошли ближе, то увидели, что водитель иномарки сидит в неестественном положении. Они тут же набрали телефон экстренных служб. Почти сразу же машина скорой помощи оказалась на месте. Приехавшая бригада медиков зафиксировала смерть человека, на вид которому около 50 лет.

В настоящее время проезд между проспектом Ворошиловским и Соколова затруднен, так как и без того узкая дорога не справляется с дорожным трафиком.

Очевидцы рассказали, что информация уже передана в дежурную часть. Около часа и медики, и очевидцы ЧП ждут участкового.

По факту произошедшего правоохранители должны будут произвести проверку, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове водитель умер за рулем от сердечного приступа

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. (Подробности)