В Ростове для учеников пройдет конкурс на лучший видеоролик о школе

Депутат гордумы Павел Кузьмин поддержит конкурс на лучшее видео о школе. Автор фото: официальная страница Павла Кузьмина в "ВКонтакте"

В донской столице, в гимназии № 53, для ребят, которые интересуются СМИ, медиа и видеоконтентом, пройдет специальный конкурс, рассказал в своем аккаунте в социальных сетях депутат городской Думы Павел Кузьмин.

Он отметил, что детали проекта уже обсудили за круглым столом в Ростовском региональном отделении партии "Единая Россия". Школьную инициативу поддержал партпроект “Новая школа”.

В рамках конкурса ребята будут снимать видеоролики на различные актуальные темы. Так, дети через свое творчество смогут рассказать о родной школе, об учебе, о том, как важно получать новые знания и развиваться.

Эксперты же выберут лучшие работы. А после видео разместят в школьном паблике. К слову, авторов лучших роликов обязательно поощрят.

Детали проекта уже обсудили за круглым столом в Ростовском региональном отделении партии "Единая Россия". Автор фото: официальная страница Павла Кузьмина в "ВКонтакте"

- Предложил себя в жюри и учредителем призов. Причем конкурс, если он пройдет на высоком уровне, можно сделать и общегородским. Я чувствую тут хороший потенциал, - прокомментировал Павел Кузьмин.

К слову, состязание проходит именно в этой гимназии неслучайно. Дело в том, что в ней вот уже пять лет успешно работает школьный пресс-центр.

В свою очередь, куратор школьного проекта, заместитель директора по воспитательной работе Виктория Винокурова подчеркнула, что гаджеты сегодня используются детьми абсолютно неправильно.

- Ребят важно направить в нужное русло и сделать так, чтобы то, от чего они не могут отлипнуть, стало инструментом их развития - технического, логического, писательского, - сказала она.

Педагог выразила мнение, кто конкурс станет одним из инструментов, который переформатирует вредную привычку в полезное и важное дело.

Павел Кузьмин разделил позицию педагога, отметив, что многие родители, которые уже устали бороться с этой вредной привычкой своих детей, наверняка, поддержат инициативу.

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