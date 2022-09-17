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Происшествия17 сентября 2022 19:31

В сети появилось видео, на котором губернатор Ростовской области говорит об ограничениях из-за беженцев

Это архивное видео пытались выдать за свежее
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростовскую обалсть продолжают приезжать вынужденные переселенцы

В Ростовскую обалсть продолжают приезжать вынужденные переселенцы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пабликах и менеджерах распространяется видеоролик, на котором губернатор Ростовской области Василий Голубев подробно объясняет ограничения, введенные из-за потока беженцев из Добасса. Как выяснилось, эта информация является фейком.

Как сообщается в группе «Война с фейками. Ростов», что это - архивное видео от 24 февраля.

- Зачастую, подобные записи поднимают из архивов исключительно для "разгона" панических настроений. Для более широкого охвата используют популярные мессенджеры для распространения. На территории региона действительно введен режим ЧС и он пока сохраняется, о чем 14 сентября на прямой линии сообщил Василий Голубев. При текущей обстановке другого и не может быть, - говорится в сообщении группы против фейков.

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