Футбольный клуб Басты «СКА Ростов-на-Дону» наказали из-за долгов

У клуба обнаружились долги по отпускным и другим выплатам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» рэпера Басты наказали из-за долгов по премиям и иным выплатам после жалобы футболиста Алексея Соловьева. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Комиссия обязала клуб выполнить требования частично — выплатить премии за достижение спортивных результатов, долги по отпускным и при неиспользовании отпуска, и проценты, набравшиеся за нарушение сроков выплат за год — с июля 2021 года по июнь текущего года и осуществить другие выплаты Алексею Соловьеву и Никите Куприянову, которые заявили о долгах клуба.

- Применить к ФК «СКА Ростов-на-Дону» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры, - указано в решении. - Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистами Алексеем Соловьевым и Никитой Куприяновым.

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