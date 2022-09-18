Более 265 тысяч тонн противогололедных материалов необходимы для дорог Ростовской области этой зимой

Дорожники уже активно готовятся к зиме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К подготовке к зиме приступили дорожники Ростовской области. Как рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в региональном правительстве, потребность в противогололедных материалах для зимнего содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет более 265 тысяч тонн.

- На сегодняшний день предприятиями регионального дорожного комплекса уже закуплено 68% от необходимого количества соли и 48% от необходимого количества песка, - добавили специалисты.

Известно, что для устранения последствий непогоды донские дорожники уже подготовили 174 комбинированных дорожных машины, 52 автогрейдера, 22 роторных очистителя, 58 погрузчиков и 50 бульдозеров.

- Задача обеспечить полную готовность к зимнему сезону уже к 20 октября, - подчеркнул собеседник.

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