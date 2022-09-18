В Ростове 24 сентября пройдет гастрономический фестиваль

Семейные битвы поваров и концерты можно будет увидеть в парке имени Октябрьской Революции. Фото: Оксана ЗУЙКО

В субботу, 24 сентября, в Ростове-на-Дону состоится гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Он пройдет в парке имени Октябрьской Революции.

Как рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в Правительстве Ростовской области, гости смогут посетить ярмарку производителей, прошедших добровольную сертификацию «Сделано на Дону». Здесь же будут конкурсы, батл шеф-поваров, дегустации, интерактивы, семейная битва поваров, концерт с участием творческих коллективов и исполнителей.

А для посетителей с детьми предусмотрена работа площадки с аниматорами, играми и театрализованными представлениями, а также маленькие посетители фестиваля смогут поиграть в уникальную игру «Город продуктов».

Особым подарком для гостей фестиваля станут мастер-классы по приготовлению фирменных блюд от лучших шеф-поваров России.

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