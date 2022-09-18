В Таганроге загорелся склад со стройматериалами

Звонок на телефоны экстренных служб поступил в 14:35 на улицу Большая Бульварная. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Накануне, 17 сентября, в Таганроге произошел пожар. Звонок на телефоны экстренных служб поступил в 14:35 на улицу Большая Бульварная. Там, как сообщили очевидцы, горел склад. Сообщает МЧС России по Ростовской области.

- Возгорание произошло в складском помещении на площади 50 квадратных метров, - рассказали в ведомстве. - Спустя 45 минут удалось локализовать. Благодаря оперативным действиям пожарных спасен человек.

В региональном МЧС добавили, что предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

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