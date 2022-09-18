В Ростовской области коронавирус за сутки обнаружили почти у 1,5 тысячи человек

В больницы региона по-прежнему поступают больные с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области число жителей, которые заболели коронавирусом, растет. Согласно последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, всего на Дону зарегистрировано более 420 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции. А прирост за сутки больных COVID-19 составил почти 1,5 тысячи дончан.

А по данным сайта "стопкоронавирусрф", на 18 сентября 2022 года один человек скончался и 63 госпитализированы. Выздоровели - 1 212 жителей региона.

- Всем дончанам, а особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями необходимо максимально сократить посещение общественных мест, - предупредили в ведомстве. - Кроме того, важно соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Всего же с начала эпидемиологической ситуации на Дону проведено свыше 8,7 млн исследований по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что губернатор Василий Голубев не намерен вводить коронавирусные ограничения.

А ношение медицинских масок носит рекомендательный характер. Врачи в свою очередь по-прежнему рекомендуют делать прививки от ковида. (подробности)