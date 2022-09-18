14-летняя школьница из Новочеркасска получила грант на 98 тысяч рублей

Это первая для региона победа среди детей в возрасте 14 лет.
Фото: Олег УКЛАДОВ
14-летняя жительница Новочеркасска приняла участие в федеральном конкурсе "Микрогранты" и победила. Как сообщает сайт новочеркасской администрации, это первая для региона победа среди детей в таком возрасте.
Известно, что программа посвящена развитию школьных волонтерских социальных инициатив по безопасности дорожного движения. А сумма выигранного гранта составила 98 тысяч рублей.
Теперь ученица школы № 1 Александра Щербакова должна реализовать свой проект до сентября 2023 года.
Сообщается, что участие в конкурсе приняли свыше 4,5 тысячи человек из 84 регионов России. А всего гранты на реализацию своих социально значимых инициатив получили 295 участников.
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