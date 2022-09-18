В Ростове мозаичный фонтан "Лиры" восстановят в октябре

Оригинальный вид фонтана "Лиры" на Пушкинской в Ростове. ФОТО: предоставлено Дарьей Максимович.

В Ростове-на-Дону в октябре планируют завершить реконструкцию мозаичного фонтана "Лиры". Об этом "КП-Ростов-на-Дону" рассказали в Правительстве Ростовской области.

Известно, что работы по восстановлению стартовали с 11 июня. А сам фонтан расположен на пересечении улицы Пушкинской и переулка Нахичеванского.

- За годы своего существования фонтан «подвергался» ремонту – толстые слои краски скрыли мозаику, а сами лиры стали желтого цвета, за что получили прозвище «утята», - рассказали специалисты.

В итоге, восстановить первозданный вид советского мозаичного фонтана решили донские волонтеры. Они уже сняли с фонтана штукатурный слой и очистили до первоначальной мозаики.

Сейчас ведется активная работа по наращиванию утраченных скульптурных фрагментов на предварительно грунтованную поверхность.

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