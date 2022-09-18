В Ростовской области 16,5 тысячи вынужденных переселенцев пересекли границу за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область продолжают прибывать вынужденные переселенцы. Последние данные по людям, пересекшим границу и прибывшим на территорию Ростовской области, озвучили в Пограничном управлении ФСБ России региону.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысячи граждан, - рассказали пограничники.

Напомним, тысячи беженцев из Донбасса и Украины пересекают границу России в Ростовской области, начиная с февраля 2022 года. Многие останавливались в пунктах временного размещения, Здесь их встречают волонтеры, психологи, развернута полевая кухня, людям предлагают помощь с документами.

Известно, что часть пересекших границу остаются в донском регионе, а остальные уезжают в другие города и населенные пункты России.

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