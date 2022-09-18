В Волгодонске аферист "развел" пенсионера на 120 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Волгодонска обратился пенсионер, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Ростовской области.

Как оказалось, 69-летний мужчина поднял трубку, когда ему позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудников банка, в котором у дончанина были сбережения.

- Звонивший сообщил жертве о том, что сейчас участились случаи краж денег с банковских счетов, - рассказали подробности преступления в ведомстве. - Также неизвестный сказал, что он и его коллеги обзванивают всех своих клиентов и сообщают, что существует услуга по защите своих сбережений от мошеннических действий.

Мужчина сделал все, как посоветовал собеседник: перевел все, что было - 120 тысяч рублей - на "безопасный" счет. После чего телефон абонента стал недоступен для звонков пожилого человека.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в донском главке. Преступника ищут полицейские.

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