46% опрошенных ростовчан одобрили запрет пропаганды идей чайлдфри среди детей и подростков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Только 46% опрошенных ростовчан выступили за запрет пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних. Сообщают аналитики портала SuperJob, проводившие опрос. Напомним, законопроект не так давно был внесен в Госдуму.

При этом каждый третий ростовчанин, принявший участие в опросе, не согласен с запретом.

- Респонденты апеллируют к тому, что рождение или нерождение детей — это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан, - приводят их аргументы аналитики.

Интересно, что сторонников законопроекта больше среди представителей сильного пола - 38% мужчин против 32% женщин.

А реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются дончане до 34 лет. Среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самая многодетная мать России Татьяна Сорокина за свою жизнь воспитала 80 детей

В Ростовской области живет Татьяна Сорокина и в этот день женщина обязательно услышит ни один десяток поздравлений. «Самая многодетная мать России» за свою жизнь воспитала более 80 (!) детей. Про нее говорят - мама с золотым сердцем, а она - просто никому не отказывает в помощи. (Подробности)