Более 2 тысяч пассажиров прокатились по детской железной дороге в День города

Впервые после обновления малая магистраль работала в штатном режиме. Фото: сайт правительства Ростовской области

В день города, 17 сентября, по Ростовской детской железной дороге прокатились более двух тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

- Впервые после обновления малая магистраль работала в штатном режиме. Было сделано 24 рейса, - уточняется в сообщении пресс-службы.

Один из составов под названием «Тихий Дон» вел паравоз ГР-18о5, который был выпущен еще в 1948 году. Он впервые вышел на маршрут после обновления. Также ростовчане могли прокатиться на составе «Колибри» из новых вагонов.

Напомним, первый запуск Ростовской ДЖД имени Гарарина после обновления прошел 13 сентября, в день 85-летия донского региона. В парке им. Островского она работала с 1940 года: проложена вокруг парка на протяжении 3 километров 645 метров — это расстояние состав преодолевает за 24 минуты. Во время частичной реконструкции было уложено современное жд полотно, обновлены переходы через пути и установлена новая система сигнализации.

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