Василий Голубев обещал ростовчанам передать рощу СКА в собственность города

Фото: сайт правительства РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в субботу, 17 сентября, встретился с группой жителей Ростова — защитников рощи СКА. Вопрос об угрозе вырубки зеленых насаждений подняли во время прямой линии с губернатором в среду, 14 сентября.

Во время встречи участники обсудили план действий по защите рощи СКА от возможной вырубки. Жители Ростова попросили власти региона не допустить уничтожения зеленых насаждений. Волноваться людей заставил ряд публикаций в СМИ о том, что на месте зеленого массива может появиться жилая застройка.

- Мы никогда не согласимся с тем, чтобы на территории рощи появилась жилая застройка, и я убежден, что строить там никто не будет, - заявил губернатор. - Позицию по этому вопросу ни город, ни область менять не будут.

Также губернатор добавил, что в скором времени планируется обсудить вопрос сохранения рощи с компанией «ДОМ.РФ». Ранее в публикациях сообщалось о намерении этого института передать землю под застройку.

Согласно Генплану и Правилам землепользования и застройки донской столицы, участок площадью 18,5 гектара в районе Измаильского переулка относится к зоне зеленых насаждений специального назначения и находится в федеральной собственности.

Глава региона поручил сити-менеджеру Алексею Логвиненко подготовить обращение в «ДОМ.РФ» для перевода рощи СКА во владения муниципалитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Ростовской области заверил, что в роще СКА не появится жилая застройка

Василий Голубев встретился с неравнодушными ростовчанами (подробнее)