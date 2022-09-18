На Южном подъезде к Ростову открыли движение по всем 8 полосам пойменного моста

Реконструкция подъездной дороги входит в проект Ростовского транспортного кольца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором этапе реконструкции федеральной трассы А-135 на южном подъезде к Ростову от М-4 «Дон» запустили движение по всем восьми полосам нового пойменного моста. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- Возможны локальные ограничения для завершения работ по нанесению разметки на мосту, - уточнили в пресс-службе.

Помимо самого моста, который состоит из двух частей длиной более 760 метров, были усилены подходы к нему, боковые барьеры и линии освещения.

- В целом работы на всем этапе реконструкции Южного подъезда подходят к завершению: в ближайшие дни дорожники планируют закончить устройство двухполосного съезда Батайск- Ростов, установить барьерное и пешеходное ограждение на путепроводе съезда Краснодар - Батайск и выполнить работы по обустройству участка, - добавили в компании.

Напомним , работы по второму этапу реконструкции подъездной дороги начались три года назад . Их планируется завершить на год раньше срока - осенью 2022 года.

Этот участок станет важной частью Ростовского транспортного кольца.

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