В Ростовской области «КамАЗ» столкнулся с мотоциклом

В аварии пострадал 24-летний водитель мотоцикла. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, на Цимлянском шоссе в Волгодонске, произошло серьезное ДТП. На дороге столкнулся грузовик «КамАЗ» и мотоцикл. Подробности читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение об аварии поступило в 15.00. 51-летний водитель за рулем «КамАЗа» с полуприцепом, по предварительным данным, при повороте налево заранее не занял крайнее левое положение и столкнулся с двигающимся попутно мотоциклом «Сузуки» под управлением 24-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе.

В результате аварии в Волгодонске пострадал мотоциклист. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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