В Ростовской области при столкновении двух иномарок на перекрестке пострадали два человека

Одна машина не пропустила другую на перекрестке. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Цимлянске Ростовской области в воскресенье, 18 сентября, произошло ДТП, в котором пострадали двое водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Сообщение о ДТП поступило в 16.00. На улице Советской в Цимлянске 24-летний водитель за рулем «Хенде Акцент», двигаясь по нерегулируемому перекрестку, по предварительным данным, не предоставил преимущество автомобилю «Киа Сид» под управлением 31-летнего водителя, - рассказали в донской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали пассажир «Хенде» и водитель «Киа».

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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