Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Ростовской области

Две машины не разъехались на перекрестке. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, в поселке Каменоломни, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 18.15 на улице Дзержинского 29-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хенде Акцент», который ехал по главной дороге, с 22-летним водителем за рулем, - уточнили детали в донской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали водитель «Хенде» и его 46-летний пассажир.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области легковушка врезалась в жилой дом, пострадала 5-летняя девочка

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области при столкновении двух иномарок на перекрестке пострадали два человека

ДТП произошло в Цимлянске (подробнее)