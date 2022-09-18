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Происшествия18 сентября 2022 19:53

Водитель и пассажир пострадали в ДТП в Ростовской области

В поселке Каменоломни столкнулись две иномарки
Татьяна ТИХОНОВА
Две машины не разъехались на перекрестке. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Две машины не разъехались на перекрестке. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, в поселке Каменоломни, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 18.15 на улице Дзержинского 29-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хенде Акцент», который ехал по главной дороге, с 22-летним водителем за рулем, - уточнили детали в донской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали водитель «Хенде» и его 46-летний пассажир.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

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