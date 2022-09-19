Сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области судно село на мель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, около половины десятого вечера в Константиновском районе на 2 925 километре реки Дон. Поступила информация о посадке на мель сухогруза "Святогор", который был приписан к порту в Таганроге.

Судно перевозило пшеницу. К счастью никакого загрязнения воды не произошло, так как розлива нефтепродуктов не было. Пробоин в корпусе сухогруза также не наблюдалось. Дорогу другим судам он не перекрыл. К месту происшествия уже направлен буксир «Прибой»

- В ночное время сухогруз «Святогор» самостоятельно сошел с мели и продолжил свое движение по маршруту, - отмечается в сообщении.

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Судно нагружено пшеницей.