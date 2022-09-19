В Ростовской области спасатели помогли семье с ребенком на заглохшем катере. Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области спасатели смогли оперативно помочь семье с ребенком, которые остались посреди Таганрогского залива на заглохшем катере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

В «Службу-112» поступило сообщение о том, что вблизи села Приморка на глубине заглох катер. Как позже стало известно, закончилось топливо и из-за этого возникли проблемы с двигателем.

- Мы по координатам оперативно нашли местонахождение катера и успели прийти на помощь по светлому, поэтому все обошлось. Подвезли топливо, заправили ребят. Буксировка не потребовалась,- рассказали спасатели.

Стоит отметить, что всего в 2022 году на воде в донском регионе были спасены 29 человек, пятеро из них - дети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области спасатели помогли попавшему в ДТП водителю.

Машина протаранила дерево в лесу и загорелась.