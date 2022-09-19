В Ростове на сутки без воды оставят несколько детсадов, школ и жилые дома

Вода не будет поступать не только в жилые дома, но и в местные школы и дошкольные учреждения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове на сутки - с 8 часов 21 сентября до 8 часов 22 сентября - ряд улиц оставят без воды. Ресурс не будет поступать не только в жилые дома, но и в местные школы и дошкольные учреждения. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».
Так, водоснабжение временно прекратят в границах: Панфиловцев - Можайской - Российской (2-й поселок Орджоникидзе) – Абаканской.
Добавим, отключения в том числе затронут детский дом на Грисенко, школу № 23, детские сады №106 и 244, спортшколу № 13, гимназию № 19, котельную на Абаканской. Причина ограничений - ремонт коммуникаций на проспекте 20-летия Октября.
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