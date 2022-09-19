В Ростове на сутки без воды оставят несколько детсадов, школ и жилые дома

Вода не будет поступать не только в жилые дома, но и в местные школы и дошкольные учреждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на сутки - с 8 часов 21 сентября до 8 часов 22 сентября - ряд улиц оставят без воды. Ресурс не будет поступать не только в жилые дома, но и в местные школы и дошкольные учреждения. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

Так, водоснабжение временно прекратят в границах: Панфиловцев - Можайской - Российской (2-й поселок Орджоникидзе) – Абаканской.

Добавим, отключения в том числе затронут детский дом на Грисенко, школу № 23, детские сады №106 и 244, спортшколу № 13, гимназию № 19, котельную на Абаканской. Причина ограничений - ремонт коммуникаций на проспекте 20-летия Октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключения электричества в Ростове-на-Дону 19-23 сентября: сотни домов останутся без света

Энергетики дали график отключения света в Ростове-на-Дону на неделю (подробнее)