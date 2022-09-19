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Недвижимость19 сентября 2022 7:10

В центре Таганрога до вечера отключили электричество

Здания обесточили из-за плановых технических работ
Ангелина СКИБА
Электроэнергии не будет на нескольких улицах.

Электроэнергии не будет на нескольких улицах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 сентября в Ростовской области на ряде улиц Таганрога до вечера отключили электричество. Информацию об этом можно найти на сайте ПАО «Россети Юг».

С 9 до 16 часов обесточили здания на следующих участках: Глушко (к улицам Энгельса и Карла Либкнехта), по переулку Донскому (к улицам Шевченко, Карла Либкнехта и переулку Итальянскому), по улице Энгельса (к переулку Итальянскому), по улице Кольцовской (к переулкам Красному и Итальянскому).

На такой же период времени отключение затронуло Петровскую к переулку Итальянскому.

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