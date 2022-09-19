В Ростове на перекрестке в Суворовском опрокинулся автомобиль

Столкновение произошло на перекрестке в Суворовском микрорайоне. Фото: пресс-служба ГИБДД по РО

В Ростове, в микрорайоне Суворовский, на улице Платона Кляты, в пять часов утра, в понедельник, произошла серьезная авария, рассказали в областной ГИБДД.

По данным ведомства, 26-летний водитель «Ниссана Альмеры» не выдержали безопасную дистанцию, и на скорости влетел в «Ладу Гранту». Удар был такой силы, что отечественный автомобиль отбросила в сторону, и он опрокинулся.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, поставить машину на колеса помогали и прохожие, и полицейский.

В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что в результате аварии травмы получила 17-летняя пассажирка «Лады». От госпитализации девушка отказалась.

По факту аварии проходит проверка.

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