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Общество19 сентября 2022 8:22

В Ростове на Стачки из-за неработающего светофора собралась внушительная пробка

Сейчас специалисты чинят неисправную технику
Ангелина СКИБА
Светофор, по словам ростовчан, не работает уже третий день.

Светофор, по словам ростовчан, не работает уже третий день.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 19 сентября в Ростове на пересечении Стачки и Малиновского из-за неработающего светофора собралась внушительная пробка. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, сломанную технику должны починить в течение дня.

В настоящий момент экипаж ДПС осуществляет ручное регулирование движения. Департамент автомобильных дорог города обещает устранить поломку сегодня к 11-12 часам, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее ростовчане пожаловались, что в светофор на проезжей части не работает уже третий день.

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