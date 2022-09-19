В Ростове на Стачки из-за неработающего светофора собралась внушительная пробка

Светофор, по словам ростовчан, не работает уже третий день. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 19 сентября в Ростове на пересечении Стачки и Малиновского из-за неработающего светофора собралась внушительная пробка. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, сломанную технику должны починить в течение дня.

В настоящий момент экипаж ДПС осуществляет ручное регулирование движения. Департамент автомобильных дорог города обещает устранить поломку сегодня к 11-12 часам, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее ростовчане пожаловались, что в светофор на проезжей части не работает уже третий день.

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