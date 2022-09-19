В Ростовской области выделили финансовую помощь погорельцам Матвеево-Курганского района

Огонь в селе Алексеевка прошел 400 кв. метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростовской области выделили финансовую помощь жителям села Алексеевка, которые пострадали от ландшафтного пожара летом 2022 года. Деньги люди должны получить в ближайшее время. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.

После полной потери имущества первой необходимости три человека получат 300 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, пожар в населенном пункте Матвеево-Курганского района вспыхнул 25 августа. Огненная стихия повредила один из жилых домов.

Ранее, по распоряжению губернатора, материальную помощь - более 6 млн рублей - получили пострадавшие от пожаров в Усть-Донецком, Кашарском, Цимлянском и Тацинском районах.

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