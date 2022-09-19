Жительница Ростовской области лишилась около 200 тысяч рублей после разговора с мошенником

Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Орловском районе местная жительница лишилась около 200 тысяч рублей после разговора с мошенником. об этом 19 сентября сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, 57-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков. Он предложил ей взять кредит, чтобы сохранить все свои сбережения. Женщина доверилась злоумышленнику и выполнила все указанные действия. после чего, все сбережения со счета ушли, а мошенник перестал выходить на связь. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию с заявлением.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
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