Жительница Ростовской области лишилась около 200 тысяч рублей после разговора с мошенником

Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Орловском районе местная жительница лишилась около 200 тысяч рублей после разговора с мошенником. об этом 19 сентября сообщили на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 57-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником одного из банков. Он предложил ей взять кредит, чтобы сохранить все свои сбережения. Женщина доверилась злоумышленнику и выполнила все указанные действия. после чего, все сбережения со счета ушли, а мошенник перестал выходить на связь. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию с заявлением.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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