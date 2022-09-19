Проект «Умный город» собираются внедрить во всех районах Ростовской области

Всего на сегодня проект «Умный город» внедрили и успешно развивают в 7 городах региона. Фото: сайт правительства РО

Проект «Умный город» должны распространить во все города и районы Ростовской области. Такую задачу перед минЖКХ и руководителями муниципалитетов поставил губернатор Василий Голубев. Глава региона подчеркнул, что цифровизация хозяйства делает жизнь людей более комфортной и безопасной.

- Нужно создать в районах рабочие группы, определить ответственных и обеспечить постоянный контроль. Также следует разработать дорожные карты с пошаговой реализацией задач, - определил поле деятельности Василий Голубев.

Всего на сегодняшний день проект «Умный город» внедрили и успешно развивают в 7 городах региона.

Добавим, губернатор также говорил о благоустройстве в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего за последние 5 лет благодаря разным источникам финансирования обновили более 700 объектов, до конца 2022 года намерены привести в порядок еще 131 объект. На эти цели должны потратить более 2,1 млрд рублей.

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