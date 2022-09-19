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Здоровье19 сентября 2022 10:23

20 млн рублей выделят на дополнительную вакцину от гриппа в Ростовской области

Всего должны привить почти 60% жителей Дона
Ангелина СКИБА
Иммунизацию от гриппа проведут в течение сентября-октября.

Иммунизацию от гриппа проведут в течение сентября-октября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на закупку дополнительной вакцины от гриппа выделят почти 20 млн рублей. Это позволит привить почти 105 тысяч человек, сообщает сайт регионального правительства.

- В этом году вакцинировать от гриппа собираются почти 60% жителей Дона, а это около 2,5 млн человек. Оптимальные сроки иммунизации – сентябрь-октябрь, - уточнили власти.

Напомним, также в регионе сейчас продолжается вакцинация против COVID-19. На сегодняшний день два компонента препарата получили уже более более 2 млн человек.

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