В Ростовской области в ДТП погиб 48-летний водитель

В результате сильного столкновения водитель "Форда Фокус" скончался на месте.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
На трассе под Волгодонском в аварии погиб 48-летний мужчина. Трагедия произошла 19 сентября около 10:30 на первом километре дороги в обход города.
По информации управления ГИБДД по Ростовской области, 69-летний водитель "Хендэ Крета" не уступил дорогу иномарке "Форд Фокус", за рулем которой находился 48-летний мужчина. В результате сильного столкновения водитель "Форда Фокус" скончался на месте.
- Пассажир и водитель "Хендэ Крета" с травмами были доставлены в больницу.Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента., – сообщили в ведомстве.
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