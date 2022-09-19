График движения двух пригородных поездов в Ростовской области изменится с 27 сентября. Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области изменится график движения пригородных поездов. Речь идет о направлении "Ростов - Сальск - Куберле - Волгодонская". Изменения вступят в силу с 27 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

- Со следующего вторника поезда №6820 Сальск – Куберле и №6819 Куберле – Сальск начнут курсировать ежедневно. В настоящее время они совершают рейсы в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, - отмечается в сообщении

Стоит отметить, что пригородный поезд №6820 из Сальска будет отправляться также в 11:23. Он будет прибывать в Куберле в 12:53. В обратную сторону он отправится со станции Куберле в 14:05, а прибытие в Сальск назначено на 15:31.

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Пока сообщение действует в тестовом режиме.