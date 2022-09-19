Дома с износом от 70% предложили убрать из очереди на капремонт в Ростовской области

Сейчас нельзя менять очередность проведения капремонта на объектах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из очереди на капремонт следует убрать дома с износом свыше 70%. Это поможет более оперативно выполнять обновление зданий - сейчас из-за «устаревшей» программы нельзя менять очередность работ на объектах. Такое мнение в Заксобрании региона озвучила врио донского Фонда капремонта Дарья Шереметьева.

- В районах обычно не спешат с признанием домов аварийными. В итоге мы сталкиваемся с необходимостью проводить работы там, где это уже нецелесообразно, - пояснила Дарья Шереметьева.

Добавим, по данным донского Законодательного собрания, в регионе общий объем аварийного жилья, признанного таковым с 2012 по 2017 годы, составляет более 260 тысячи кв. метров. Эти постройки находятся в 32 муниципалитетах. До 2024 года из ветхого жилья собираются расселить около 9 тысяч человек. Сейчас эту задачу выполнили уже на 75,7%.

Также параллельно ведут расселение аварийного фонда, признанного таковым с 2017 года. Он составляет более 220 тысяч кв. метров. С 2020 года по настоящее время из таких домов в новые квартиры переехали 999 человек, а до конца года новоселье отметят еще 200 собственников.

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