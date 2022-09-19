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Общество19 сентября 2022 12:23

В Ростовской области в 2022 году сократились сборы кинотеатров

За восемь месяцев на Дону заработали 311,9 млн рублей
Ангелина СКИБА
Прокат по России принес немногим более 20 млрд рублей

Прокат по России принес немногим более 20 млрд рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сборы в кинотеатрах Ростовской области с февраля по сентябрь 2022 года сократились относительно такого же периода прошлого года. Это данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Предполагается, что за восемь месяцев донские кинотеатры заработали 311,9 млн рублей против 536 млн рублей за предыдущий период. К слову, с 8 по 14 сентября заполняемость кинозалов в Ростовской области составила 7,9%, а средняя стоимость билетов - 295,9 рубля.

Добавим, прокат по России за 2022 год принес немногим более 20 млрд рублей, в 2021 году этот показатель составлял свыше 50 млрд рублей.

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