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Общество19 сентября 2022 13:46

Жителей Ростова пригласили поучаствовать в акции «День без автомобиля»

В четверг предлагают отказаться от машин на топливе
Ангелина СКИБА
Ростовчане могут пересесть на велосипеды или проехать в автобусах

Ростовчане могут пересесть на велосипеды или проехать в автобусах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Ростова-на-Дону пригласили 22 сентября поучаствовать в акции «День без автомобиля». Объявление об этом опубликовали на сайте городской администрации.

В четверг предлагают отказаться от машин на топливе. Вместо этого рекомендуют использовать общественный транспорт, велосипеды или добираться пешим ходом.

Эту акцию проведут для того, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха выхлопными газами. Также временная смена способа передвижения должна снизить шумовую нагрузку и помочь в развитию альтернативных видов передвижения.

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