Жителей Ростова пригласили поучаствовать в акции «День без автомобиля»

Ростовчане могут пересесть на велосипеды или проехать в автобусах
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жителей Ростова-на-Дону пригласили 22 сентября поучаствовать в акции «День без автомобиля». Объявление об этом опубликовали на сайте городской администрации.
В четверг предлагают отказаться от машин на топливе. Вместо этого рекомендуют использовать общественный транспорт, велосипеды или добираться пешим ходом.
Эту акцию проведут для того, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения воздуха выхлопными газами. Также временная смена способа передвижения должна снизить шумовую нагрузку и помочь в развитию альтернативных видов передвижения.
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