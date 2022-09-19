Водоснабжение ограничили в некоторых районах Таганрога

К этому моменту некоторые таганрожцы снова должны получать воду в полном объеме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 19 сентября, в Ростовской области до вечера ограничили подачу воды в некоторых районах Таганрога. Об этом сообщает местный «Водоканал».

Ресурс с пониженным давлением с утра подавали на улице Свободы, Антона Глушко, Богдана Хмельницкого, Менделеева и в переулке Красногвардейском.

К этому моменту некоторые таганрожцы уже должны были снова получать воду в полном объеме. На Богдана Хмельницкого и Менделеева перебои обещали устранить, ориентировочно, до 18 часов.

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