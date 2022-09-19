В Ростове заключили контракт на разработку проекта реконструкции дороги по улице Оганова

Речь идет о транспортной инфраструктуре в направлении Суворовского. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Власти Ростова-на-Дону заключили контракт на разработку проекта реконструкции дороги по улице Оганова. Об этом 19 сентября в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Продолжаем работу по развитию транспортной инфраструктуры в направлении микрорайона Суворовского. Подрядчика определили по итогам открытого конкурса в электронной форме. Стоимость работ составит 24 млн 330 тысяч рублей, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что победитель тендера должен выполнить задачу - подготовить документацию и пройти госэкспертизу - до 1 марта 2024 года.

- Отмечу, схемой Генплана предусмотрено развитие улично-дорожной сети, в том числе по направлению «Темерницкого скоростного диаметра» - магистральной улицы общегородского значения по направлению: Сиверса - Локомотивная - Нансена - Оганова - автодорога «Ростов - Родионово-Несветайская - Новошахтинск». Реконструкция Оганова - один из этапов данного проекта, - добавил Алексей Логвиненко.

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