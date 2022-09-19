В Таганроге 31-летний мужчина избил своего товарища

В ходе следствия установлено, что ранее обвиняемый был судим за незаконный оборот наркотических средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге местный житель избил своего знакомого. Об этом 19 сентября сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По информации ведомства, 9 июля этого года 31-летний мужчина находился в квартире на улице Панфилова. Вместе с 42-летним товарищем они распивали спиртное. Затем между ними завязался спор, в этот момент 31-летний мужчина стал избивать знакомого. В результате, через несколько дней мужчина скончался от полученных травм. В ходе следствия установлено, что ранее обвиняемый был судим за незаконный оборот наркотических средств.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)