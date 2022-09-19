В Таганроге осудят мужчину за смертельное избиение приятеля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге завершилось расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что 9 июля обвиняемый в нетрезвом состоянии поссорился со своим 42-летним знакомым и в порыве гнева сильно избил его по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней.

Злоумышленника удалось задержать. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за распространение наркотиков.

- В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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