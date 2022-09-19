В многоквартирном доме в Ростове нашли гранату
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове, в многоквартирном доме на улице Горшкова в Октябрьском районе донской столицы, в понедельник, 19 сентября, случился настоящий переполох, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.
На пульт дежурного экстренной службы поступило сообщение о том, что в подъезде – граната Ф-1.
На место незамедлительно выехали полицейские и саперы. Собственников квартир, а это – несколько десятков человек, эвакуировали.
На пульт дежурного экстренной службы поступило сообщение о том, что в подъезде – граната Ф-1.
Фото: Предоставлено очевидцами «КП»
Однако, как выяснилось, паника оказалась напрасной.
- Это был муляж. Ничего страшного и опасного для жизни. Но местные жители, в любом случае, молодцы. Ведь они проявили бдительность, - прокомментировал собеседник издания.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самодельное взрывное устройство хранили в подвале многоэтажки жители Ростовской области
По одной из версий, боеприпас планировали использовать в террористических целях (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Ростове-на-Дону осудили блогера, который выкладывал в сеть видео изготовления взрывных устройств
В своих роликах мужчина ради лайков подробно рассказывал, как дома сделать взрывчатку (подробнее)