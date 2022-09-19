В многоквартирном доме в Ростове нашли гранату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, в многоквартирном доме на улице Горшкова в Октябрьском районе донской столицы, в понедельник, 19 сентября, случился настоящий переполох, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.

На пульт дежурного экстренной службы поступило сообщение о том, что в подъезде – граната Ф-1.

На место незамедлительно выехали полицейские и саперы. Собственников квартир, а это – несколько десятков человек, эвакуировали.

На пульт дежурного экстренной службы поступило сообщение о том, что в подъезде – граната Ф-1. Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

Однако, как выяснилось, паника оказалась напрасной.

- Это был муляж. Ничего страшного и опасного для жизни. Но местные жители, в любом случае, молодцы. Ведь они проявили бдительность, - прокомментировал собеседник издания.

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