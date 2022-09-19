В Новочеркасске закидали красной краской два баннера с участниками СВО

Юрий Лысенко призвал новочеркасцев помочь правоохранителям найти злоумышленников. Фото: сайт администрации Новочеркасска.

В городе Новочеркасске Ростовской области объявили розыск вандалов, испортивших два баннера с портретами участников специальной военной операции. Об этом рассказал на странице сайта города глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко.

По данным пресс-службы казачьей столицы, от рук злоумышленников пострадали два рекламных щита – на Харьковском шоссе и на проспекте Баклановском. Сейчас полиция ищет правонарушителей. В свою очередь Юрий Лысенко призвал новочеркасцев помочь правоохранителям найти злоумышленников.

– Все мы в неоценимом долгу перед нашими ребятами, которые каждый день рискуют своей жизнью, выполняя боевые задачи в рамках спецоперации, - объяснил глава администрации значимость размещенных в городе патриотических плакатов. - Поступкам людей, осквернившим их портреты, нет оправдания. Прошу всех новочеркасцев, располагающих какой-либо информацией о происшествии, передать ее в полицию или муниципалитет, – обратился к жителям казачьей столицы градоначальник.

Напомним, похожий случай вандализма произошел накануне и в Ростове-на-Дону, где краской был облит баннер с участником спецоперации Азаматом Нуркатовым. Военнослужащий был награжден медалью «За отвагу» за успешную эвакуацию мирных жителей с территории, на которой шли бои. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Правоохранители выясняют обстоятельства и разыскивают злоумышленников.

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