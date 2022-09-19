Злоумышленники обчистили донскую дачу жительницы Санкт-Петербурга. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области троих местных жителей заподозрили в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В волгодонской отдел полиции обратилась жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что что у нее есть дача в Ростовской области, но когда она приехала туда, то заметила, что здесь уже побывал кто-то из посторонних. Проверив, все ли на месте, женщина обнаружила пропажу металлических изделий и инструментов.

Правоохранители занялись поисками злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей. Ночью они пробрались на участок петербурженки и совершили кражу. Общая стоимость похищенного составила 72 тысячи рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечается в сообщении.

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