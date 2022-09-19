В Новочеркасске возбудили уголовное дело после порчи портретов участников СВО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении вандалов испортивших баннеры с портретами участников спецоперации. Об этом сообщили "КП - Ростов-на-Дону" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", - отметили в ведомстве.

Теперь злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых и занимается установлением всех обстоятельств произошедшего.

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Глава администрации города призвал помочь найти вандалов.